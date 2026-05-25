Кабулов: Россия готова поддержать Афганистан продовольствием

Специальный представитель президента РФ по Афганистану отметил, что в ближайшие месяцы ситуацию может временно стабилизировать зерновой урожай.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия готова поставить Афганистану новую партию продовольствия в связи с тяжелым гуманитарным кризисом в стране. Об этом заявил «Известиям» специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Нами уже предусмотрены [шаги], есть соответствующее разрешение руководства России, предусматривающее во второй половине года [возможность] оказать такую помощь, если афганское правительство обратится с конкретными пожеланиями», — сказал он.

Кабулов отметил, что в ближайшие месяцы ситуацию может временно стабилизировать зерновой урожай. «Первый сбор ожидается в конце мая, второй — осенью, однако после каждого такого периода продовольственная ситуация снова будет ухудшаться», — добавил он.

