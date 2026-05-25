Число предполагаемых случаев заражения Эболой превысило 900

Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900, включая 101 подтверждённый, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Об этом Гебрейесус написал на своей странице в соцсети X.

Он уточнил, что распространению заболевания способствуют продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами на востоке Демократической Республики Конго.

По его словам, усилиям по борьбе со вспышкой мешает именно вооружённый конфликт.

Ранее Гебрейесус сообщил об очень высоком риске распространения вируса Эбола в ДРК.