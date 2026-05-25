Фарадж заявил о «российском следе» после взлома телефона

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что его телефон могли взломать иностранные «враждебные субъекты», связанные с Россией. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в партии.

По информации издания, целью предполагаемой атаки могла стать информация о пожертвовании в размере 5 млн фунтов стерлингов от криптобизнесмена Кристофер Харборн.

Собеседники газеты утверждают, что о переводе средств якобы знали только четыре человека. После этого Фарадж передал свой телефон специалистам по контршпионажу для проверки.

По данным Daily Mail, эксперты пришли к выводу, что злоумышленники использовали методы «целевого фишинга» для получения доступа к телефону политика, его электронной почте и банковским счетам.

Сам Фарадж заявил изданию, что подобные действия вызывают серьезную обеспокоенность и, по его мнению, демонстрируют угрозу для безопасности Великобритании.

При этом Москва ранее неоднократно отвергала обвинения в причастности к кибератакам и вмешательству во внутренние дела других государств.

Найджел Фарадж считается одной из наиболее заметных фигур британской политики последних лет и одним из ключевых сторонников Brexit, а его партия Reform UK активно наращивает поддержку на фоне внутриполитических дискуссий в Великобритании.

