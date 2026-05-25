Европе в ходе переговоров с Россией неизбежно придётся признать военные преступления киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Об этом Мирошник рассказал газете «Известия».
По его словам, вопрос станет одним из ключевых на переговорном треке. Либо международное гуманитарное право с его конвенциями является обязательным для всех, либо оно будет «заметено под ковёр».
«Если оно является обязательным для всех, тогда Европе придётся признавать, что Киев совершал такого рода преступления», — сказал дипломат.
