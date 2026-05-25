С премьер-министром Армении Николом Пашиняном невозможно достичь договоренностей. Он пришел к власти в 2018 году на антироссийских лозунгах. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян.
«Это же было ясно еще в 2018 году. В 2018 году было понятно, что он пришел к власти на антироссийских лозунгах, что договариваться с ним невозможно, что он просто ждет, пока он передоговорится покрупнее, повыгоднее», — сказала Симоньян для ИС «Вести».
Симоньян добавила, что теперь всегда обращается к армянскому премьеру как «эфенди». Это уважительная форма обращения к турку.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Еревана непростые отношения из-за попыток Запада подмять страну.
В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что Ереван по-прежнему заинтересован в сохранении партнерских отношений с РФ.