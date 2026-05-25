Лидер «Хезболлах»: Иран выйдет из войны с США «с высоко поднятой головой»

Лидер «Хезболлах» обвинил правительство премьер-министра Навафа Салама в том, что оно сделало бесплатную уступку Израилю, вступив с ним в прямые мирные переговоры, которые проходят в Вашингтоне под эгидой США. «Народ имеет право выйти на улицу и свергнуть такое правительство перед лицом американо-израильского заговора», — предупредил он.