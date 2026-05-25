Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер «Хезболлах»: Иран выйдет из войны с США «с высоко поднятой головой»

Тегеран «станет опорой для всех свободолюбивых людей в мире», считает шейх Наим Касем.

БЕЙРУТ, 25 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь шиитской организации «Хезболлах» шейх Наим Касем считает, что Иран станет исключительной региональной державой с высоким международным авторитетом по итогам конфликта с США.

«Исламской республике, которая в одиночку отражала масштабную агрессию, удалось унизить Америку и Израиль, — заявил политик в телеобращении к своим сторонникам, которое транслировал телеканал Al Manar. — Иран выйдет из войны с США с высоко поднятой головой, он станет опорой для всех свободолюбивых людей в мире».

Шейх Касем выразил надежду на то, что готовящееся американо-иранское соглашение приведет к прекращению боевых действий по всему региону, включая Ливан. «Есть признаки того, что ливанское досье будет включено в документ, который планируется к подписанию», — указал он.

Лидер «Хезболлах» обвинил правительство премьер-министра Навафа Салама в том, что оно сделало бесплатную уступку Израилю, вступив с ним в прямые мирные переговоры, которые проходят в Вашингтоне под эгидой США. «Народ имеет право выйти на улицу и свергнуть такое правительство перед лицом американо-израильского заговора», — предупредил он.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше