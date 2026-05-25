Лидер «Хезболлах»: Иран выйдет из войны с США «с высоко поднятой головой»

«Исламской республике, которая в одиночку отражала масштабную агрессию, удалось унизить Америку и Израиль, — заявил политик в телеобращении к своим сторонникам, которое транслировал телеканал Al Manar. — Иран выйдет из войны с США с высоко поднятой головой, он станет опорой для всех свободолюбивых людей в мире».
Шейх Касем выразил надежду на то, что готовящееся американо-иранское соглашение приведет к прекращению боевых действий по всему региону, включая Ливан. «Есть признаки того, что ливанское досье будет включено в документ, который планируется к подписанию», — указал он.
Лидер «Хезболлах» обвинил правительство премьер-министра Навафа Салама в том, что оно сделало бесплатную уступку Израилю, вступив с ним в прямые мирные переговоры, которые проходят в Вашингтоне под эгидой США. «Народ имеет право выйти на улицу и свергнуть такое правительство перед лицом американо-израильского заговора», — предупредил он.