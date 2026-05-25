РФ обратится в Международный суд ООН в связи с ущемлением русских в Прибалтике

«Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями. Однако власти этих стран отказываются прекратить свою противоправную политику, все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными. В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что ведут работу с целью обратить внимание ООН на репрессии в отношении общественных деятелей и правозащитников русскоязычного населения в странах Прибалтики.
«Под надуманным предлогом борьбы с “российской пропагандой” продолжается зачистка латвийского информационного поля от любого “инакомыслия”, — отметили в МИД РФ.
В министерстве обратили внимание, что в Эстонии открыто ограничиваются права «нетитульного» населения, поскольку «главенство эстонского этноса» закреплено на конституционном уровне.