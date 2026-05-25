РФ обратится в Международный суд ООН в связи с ущемлением русских в Прибалтике

В МИД России отметили, что попытки решить этот вопрос путем переговоров ни к чему не привели.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Москва направит обращение в Международный суд ООН из-за ущемления прав русских в прибалтийских странах. Попытки РФ решить вопрос путем переговоров ни к чему не привели, сообщили в МИД РФ газете «Известия».

«Неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями. Однако власти этих стран отказываются прекратить свою противоправную политику, все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными. В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что ведут работу с целью обратить внимание ООН на репрессии в отношении общественных деятелей и правозащитников русскоязычного населения в странах Прибалтики.

«Под надуманным предлогом борьбы с “российской пропагандой” продолжается зачистка латвийского информационного поля от любого “инакомыслия”, — отметили в МИД РФ.

В министерстве обратили внимание, что в Эстонии открыто ограничиваются права «нетитульного» населения, поскольку «главенство эстонского этноса» закреплено на конституционном уровне.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше