Axios: Трамп просил лидеров арабских стран заключить «соглашения Авраама»

Среди тех, к кому обратился президент с этой просьбой, были представители Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, у которых нет официальных дипломатических отношений с Израилем, а также Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. После просьбы на линии повисло молчание, рассказал порталу один из американских чиновников. Господин Трамп отшутился, спросив, остались ли его собеседники на проводе, а затем сказал им, что посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф займутся развитием этого вопроса в ближайшие недели.