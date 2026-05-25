Россия обратится в Международный суд из-за ущемления прав русских в Прибалтике

Москва переведёт в судебную плоскость претензии к Латвии, Литве и Эстонии из-за продолжающегося ущемления прав русскоязычного населения.

Об этом в МИД России сообщили «Известиям».

Там отметили, что неоднократно призывали балтийские страны к ответственности, однако власти отказываются прекращать дискриминационную политику.

Все попытки урегулировать разногласия путём переговоров оказались безрезультатными.

«В этой связи нам, очевидно, придётся перевести наши претензии в судебное русло путём обращения в главный судебный орган ООН — Международный суд», — заявили в МИД России.

Ранее бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов заявил, что основная работа латвийского сейма связана с попытками выдавить русский язык из всех сфер.

