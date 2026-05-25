«Наступает хаос»: на Западе ужаснулись после российского удара по Киеву

Вчера ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.