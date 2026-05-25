«Собирались уничтожить». В США рассказали о судьбоносном решении по России

Аналитик Джонсон: планы Запада в отношении России потерпели крах.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Планы Запада в отношении России потерпели фиаско, которое создало необходимость поменять стратегию США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«У США была стратегия, согласно которой они собирались уничтожить Россию с помощью развязанной прокси-войны на Украине. Это помогло бы им получить ресурсы, необходимые для сохранения статуса мирового гегемона. Эта стратегия провалилась», — отметил он.

По словам Джонсона, из-за этой неудачи США придется сменить вектор экспансии.

«Они будут двигаться с севера на юг. Таким образом, глобальная конкуренция заключается в том, что страны пытаются реорганизовать свою деятельность, чтобы получить ресурсы, необходимые для сохранения устойчивости. И Россия с Китаем, как мне кажется, продвинулись в этом вопросе гораздо дальше, чем США», — подчеркнул эксперт.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
