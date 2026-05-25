Стубб: Финлядния не готова открыть границу с Россией

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что страна пока не готова открыть границу с РФ. В интервью Yle Radio Suomi он обосновал свою позицию обеспокоенностью отсутствием гарантий того, что Россия не будет использовать мигрантов и беженцев «в качестве орудия» против его страны. При этом финский президент не привел ни одного случая применения Москвой подобных мер.