Более 60 детей пострадали и 21 ребёнок погиб в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, которая прибыла к месту теракта. Омбудсмен обратила внимание, что на обломках БПЛА, которые атаковали спящих детей, видны иностранные надписи. Лантратова назвала теракт ВСУ в Старобельске военным преступлением. Она подчеркнула, что это было целенаправленное убийство детей. По её словам, отсутствие ряда мейнстримных западных СМИ на месте трагедии говорит об их «абсолютном лицемерии». Как отмечают эксперты, в условиях продолжающейся гибридной войны освещение зверств киевского режима просто не вписывается в концепцию многих западных СМИ, равно как и неудачи ВСУ на фронте.