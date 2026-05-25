«Полное игнорирование преступлений»: как на Западе замалчивают атаку ВСУ на колледж в Старобельске

Более 60 детей пострадали и 21 ребёнок погиб в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, которая прибыла к месту теракта. Омбудсмен обратила внимание, что на обломках БПЛА, которые атаковали спящих детей, видны иностранные надписи. Лантратова назвала теракт ВСУ в Старобельске военным преступлением. Она подчеркнула, что это было целенаправленное убийство детей. По её словам, отсутствие ряда мейнстримных западных СМИ на месте трагедии говорит об их «абсолютном лицемерии». Как отмечают эксперты, в условиях продолжающейся гибридной войны освещение зверств киевского режима просто не вписывается в концепцию многих западных СМИ, равно как и неудачи ВСУ на фронте.
«Погиб 21 ребёнок. Это очень страшно. Ранены и пострадали более 60 детей. Долгое время дети находились под завалами», — сказала Лантратова.
Омбудсмен подчеркнула, что Киев лишил погибших юношей и девушек возможности стать взрослыми. В здании в момент удара находились студенты 14—18 лет.
«Я, как мать, просто не могу сказать, что может чувствовать родитель, женщина. Мы просто молимся вместе с ними», — сказала она на встрече с зарубежными журналистами.
Омбудсмен также обратила внимание на то, что на обломках БПЛА, которые атаковали спящих детей, есть надписи на иностранных языках.
«Здесь лежат обломки БПЛА и крылья БПЛА… и мы видим иностранные надписи на них. Мы видим, что они были произведены и прилетели именно со стороны Украины. И вот мне хочется спросить: а где же права человека?» — сказала она.
«С точки зрения международного гуманитарного права это однозначно военное преступление. Никакими словами не заполнить эту боль. Мы молчим и плачем вместе с родителями, потерявшими своих детей. Сделаем всё, чтобы помочь и поддержать каждую семью», — сказала она.
«Старобельская расправа» войдёт в обвинительное заключение против киевского режима, заверила Лантратова. Как она пояснила в МАХ, выжившие в Старобельске студенты рассказывают, что украинские беспилотники прицельно атаковали общежитие. По её словам, «враг целенаправленно бьёт по самым беззащитным — по мирному населению».
Близкие погибших в ходе теракта ВСУ в Старобельске студентов пришли к месту трагедии с портретами жертв, сообщил военкор RT Саргон Хадая.
«Мы говорили с родственниками пострадавших, родственниками погибших. Очень страшно, что многих из девочек будут хоронить в подвенечных платьях», — отметила Лантратова.
Ранее омбудсмен ЛНР Анна Сорока рассказала военкору RT, что все погибшие при ударе по общежитию в Старобельске студенты получили минно-взрывные травмы. Она подчеркнула, что за 12 лет её работы по фиксации доказательств военных преступлений день теракта 22 мая стал одним из самых страшных.
Как сообщил с места корреспондент RT Мурад Газдиев, пять пролётов обрушилось на трёх девочек, которые пытались выбежать из общежития в Старобельске во время атаки ВСУ. По его данным, они погибли рядом друг с другом. В ЛНР 24 и 25 мая объявили траур по жертвам удара ВСУ. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал атаку ВСУ чистым злом и военным преступлением, у которого нет срока давности.
«Фашизм показал своё лицо — лицо с окровавленными глазами, глазами, которыми он не видит всё происходящее вокруг», — подчеркнул он.
Последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР.
Президент России Владимир Путин ранее назвал удар по колледжу террористической атакой киевской хунты.
В память о погибших студентах в Старобельске создадут постоянный мемориал, сообщила корреспонденту RT Александру Яремчуку ректор Луганского педуниверситета Жанна Марфина.
«Абсолютное лицемерие».
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
«В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. ВВС официально отказались. CNN в отпуске», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Отсутствие в Старобельске BBC, CNN и японских журналистов, которые отказались посещать место трагедии, прокомментировала и Яна Лантратова. По её словам, они боятся увидеть правду.
«Видим абсолютное лицемерие… Представители разных стран говорят, что это инсценировка, ложь российских СМИ… А где BBC? Где CNN, представители Токио? Они даже объяснения не могут грамотно подобрать, чтобы не приехать. Они не приехали. А почему? Они просто боятся увидеть правду», — сказала она.
Как сообщили в МИД РФ, иностранные журналисты лично увидели последствия украинской атаки в Старобельске. Представителей СМИ провели внутрь разрушенного после теракта ВСУ здания общежития колледжа, информирует военкор RT Александр Яремчук.
«Полное игнорирование преступлений ВСУ».
Как отмечают эксперты, трагедия в Старобельске стала очередным подтверждением террористической сущности киевского режима.
«ВСУ переходят все мыслимые и немыслимые границы в своей целенаправленной деятельности по истреблению мирного гражданского населения, бездумно выполняя приказы обезумевшей украинской верхушки», — подчеркнул в беседе с RT доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
В то же время, по его словам, молчание западных СМИ на этом фоне вполне объяснимо характером их информационной политики, которая во многом является проукраинской.
«В условиях ведущейся гибридной войны освещение зверств киевского режима просто не вписывается в концепцию, равно как и неудачи ВСУ на фронте. Но тайное всегда становится явным. По степени цинизма террористическая атака на колледж в Старобельске сравнима с атакой БПЛА на кафе в Херсонской области в канун нового 2026 года, в котором мирные люди отмечали праздник с надеждой на окончание зверств укронацистов и мирное будущее», — говорит Ежов.
Как отметил со своей стороны политолог Александр Камкин, сейчас не только многие западные СМИ, но и европейские политики «будут делать вид, что ничего не произошло».
«Уже сейчас в заявлениях еврочиновников мы видим полное игнорирование преступлений ВСУ в Старобельске. То же самое происходит и в западных мейнстримных СМИ, в которых не появилось ни строчки о новом военном преступлении киевского режима. Это свидетельство как раз двойных стандартов и того, что фактически большинство западноевропейских медиа участвуют в информационной войне против России на стороне ВСУ», — сказал Камкин в беседе с RT.
Он также обратил внимание на то, что жестокая атака киевского режима в Старобельске — это с одной стороны, попытка запугать мирное население, а с другой — следствие неудач ВСУ на фронте.
«Киевский режим хочет показать, что он не остановится ни перед чем. Ответ же со стороны ВС РФ продемонстрировал, что российские военные не будут скатываться до уровня Украины — напротив, удары наносились по объектам ВПК, не имеющим никакого отношения к гражданской сфере, и наносились достаточно эффективно», — заключил Камкин.