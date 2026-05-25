В SIPRI зафиксировали снижение роли миротворцев в разрешении конфликтов

В декабре 2025 года по просьбе иракского правительства завершила свою работу миссия ООН в Ираке (United Nations Assistance Mission for Iraq — UNAMI). До этого, в августе 2025-го, СБ ООН в заключительный раз проголосовал за то, чтобы продлить присутствие временных сил ООН в Ливане (United Nations Interim Force In Lebanon — UNIFIL), которые были размещены там в 1978 году после вторжения в страну Израиля; миссия будет действовать до 31 декабря 2026 года, после чего ее силы из Ливана будут постепенно выводить. На закрытии UNIFIL настаивали США, требуя, чтобы это произошло в августе 2026-го; другие члены СБ ООН выступили против, и в итоге был достигнут компромисс — заключительный срок действия миссии составил 16 месяцев.