Турция выступает за возобновление переговоров США и Ирана, сообщил источник

Ранее портал Axios со ссылкой на источники также утверждал, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.
«Турция активно вовлечена в посреднические усилия между Ираном и США. Анкара поддерживает контакты как с Тегераном и Вашингтоном, так и с рядом региональных игроков, включая Катар и Пакистан, чтобы содействовать возобновлению переговорного процесса», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, турецкая сторона считает сохранение каналов диалога критически важным на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и угроз для региональной безопасности. Источник отметил, что Анкара выступает за дипломатическое урегулирование и предотвращение дальнейшей эскалации вокруг иранской ядерной программы.
«Турция исходит из того, что продолжение переговоров отвечает интересам не только региона, но и мировой экономики, особенно с учетом рисков для энергетических поставок и судоходства», — добавил источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.