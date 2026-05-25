Глава Еврокомиссии обсудит с лидерами Прибалтики инциденты с дронами

Politico: глава ЕК посетит Литву для обсуждения реагирования на случаи с дронами.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Литву для обсуждения реагирования на инциденты с дронами с лидерами прибалтийских стран, сообщает издание Politico со ссылкой на трех еврочиновников.

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Литву во вторник… Ожидается, что фон дер Ляйен встретится с главами прибалтийских государств и правительств для поддержки координации реагирования (на инциденты с дронами — ред.)», — говорится в публикации.

Как сообщается, помимо демонстрации солидарности с прибалтийскими государствами, во время визита внимание будет уделено укреплению совместной обороноспособности при помощи схем Еврокомиссии по финансированию и планированию.

По словам источников, еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс также прибудет в Литву.

В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории республик Прибалтики.

В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве.

