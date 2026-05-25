Fox: рамочное соглашение США и Ирана согласовано на 95%

По данным источников, Тегеран «в принципе согласился с рамочным соглашением», и оно на 95% готово. «У нас есть сделка по ядерному арсеналу и Ормузскому проливу, но мы обсуждаем формулировки», — заявил телеканалу неназванный чиновник.
«Мы не подпишем сделку сегодня или завтра», — полагает собеседник Fox News. По его мнению, президент США Дональд Трамп может предоставить еще 5−7 дней для завершения работы над соглашением. Источник телеканала допустил, что в случае, если Вашингтон не сможет добиться выгодной для себя сделки, Вооруженные силы США могут возобновить бомбардировки исламской республики.
Ранее американский лидер заявил, что договоренности с Ираном пока в полной мере не согласованы. Он также сообщил, что поручил своим представителям не спешить с заключением сделки с Тегераном.