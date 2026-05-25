США назвали причину отсутствия итогового документа конференции ДНЯО

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что отсутствие итогового документа обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) вызвано разногласиями относительно Ирана. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта, опубликованном в воскресенье.
«США сожалеют, что государства — участники ДНЯО не смогли достичь консенсуса относительно итогового документа обзорной конференции 2026 года, — отметил он. — Неспособность некоторых государств — участников ДНЯО серьезно отнестись к угрозе глобальному режиму нераспространения со стороны Ирана будет обсуждаться Соединенными Штатами в ходе нашего дальнейшего взаимодействия».
«США по-прежнему твердо привержены ДНЯО и трем его столпам: ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию атомной энергии, — добавил Пиготт. — США воодушевлены широкой поддержкой конструктивного диалога, который может содействовать обсуждению в будущем контроля над вооружениями». Пиготт выступил с утверждением, что Иран не соблюдает свои обязательства, предусмотренные ДНЯО.
Как говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на прошлой неделе, конференция по рассмотрению действия ДНЯО оказалась не готова к тому, чтобы дать выверенную оценку ситуации вокруг Ирана, агрессия США и Израиля стала губительной для режима договора. Постоянное представительство Ирана при ООН подчеркнуло, что обзорная конференция ДНЯО в третий раз подряд завершилась без итогового документа из-за действий США и их союзников.
Ранее постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет, выполняющий функции председателя конференции ДНЯО, заявил, что консенсуса по итоговому документу достичь не удалось.
27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начала работу 11-я обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Она проходит раз в пять лет и собирает почти все страны — участницы договора (191 государство), чтобы оценить, как выполняется ДНЯО по трем основным направлениям: нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии. Работа конференции завершилась 22 мая.