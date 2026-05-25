Как говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на прошлой неделе, конференция по рассмотрению действия ДНЯО оказалась не готова к тому, чтобы дать выверенную оценку ситуации вокруг Ирана, агрессия США и Израиля стала губительной для режима договора. Постоянное представительство Ирана при ООН подчеркнуло, что обзорная конференция ДНЯО в третий раз подряд завершилась без итогового документа из-за действий США и их союзников.