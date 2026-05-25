SIPRI: численность миротворцев в 2025 году был самым малочисленным за 25 лет

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Численность персонала, участвующего в миротворческих операциях, к концу 2025 года упала до самого низкого уровня за 25 лет. Об этом говорится в аналитическом докладе, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
«По состоянию на 31 декабря 2025 года в миротворческих операциях участвовали 78 633 международных специалиста, что на 49% меньше, чем в 2016 году, и является самым низким показателем как минимум с 2000 года. Хотя численность персонала сокращалась на протяжении всего десятилетия, в 2025 году наблюдалось самое резкое снижение по сравнению с предыдущим годом — на 17%», — поясняет SIPRI. Его эксперты считают, что «геополитическая напряженность, политическое давление и кризисы финансирования ставят под угрозу жизнеспособность многосторонних миротворческих операций».
В 2025 году в 34 странах и территориях проводились 58 многосторонних миротворческих операций — на три меньше, чем в 2024 году. В странах Африки к югу от Сахары и в Европе было развернуто по 18 миссий, на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) — 14, в Северной и Южной Америке — 5, в Азии и Океании — 3. Почти три четверти (73%) персонала работали в пяти миссиях, четыре из которых — в странах Африки к югу от Сахары.
SIPRI отмечает возникший кризис финансирования миротворческих операций ООН, «поскольку крупные доноры не смогли вовремя или в полном объеме выполнить свои обязательства». «В июле 2025 года миротворческие операции ООН столкнулись с дефицитом в размере $2 млрд, что составило свыше 35% их общего бюджета $5,6 млрд на 2024−2025 годы. В результате пришлось значительно сократить численность персонала некоторых из них», — пишут эксперты института, отмечая, что «в Совете Безопасности ООН жесткие требования и угрозы вето со стороны постоянных членов осложнили принятие решений о продлении мандатов операций».
«По мере того, как управление конфликтами под руководством ООН отступает на второй план, образуется растущий пробел, который альтернативные модели не в состоянии заполнить, — прокомментировала ситуацию старший научный сотрудник SIPRI Клаудия Пфайфер Круз. — Крах многостороннего урегулирования конфликтов не является неизбежным. Очевидно, что существует широкая поддержка миротворческих операций ООН в принципе. Однако для поддержания многостороннего урегулирования конфликтов государствам необходимо будет выйти за рамки выражений поддержки — им нужно будет обеспечить предсказуемое финансирование и создать достаточно политического пространства для эффективного многостороннего реагирования».