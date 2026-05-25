Россияне в Новой Зеландии хотят сохранить связи с Родиной, заявил посол

Посол Кранс: большинство россиян в Новой Зеландии хотят сохранить гражданство.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Большинство из живущих в Новой Зеландии россиян хотят сохранить связи с родиной, мало кто из них выходит из гражданства РФ, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.

«Есть часть сограждан, которые сюда перебрались и не получали новозеландского гражданства. Есть часть, которые ожидает его получить, они становятся резидентами и через какое-то время получают тут право работать», — сказал дипломат.

По его словам, некоторые из них приехали учиться, кто-то приехал работать, кто-то остается работать после учебы и ждет гражданства.

«Но при этом из российского гражданства очень мало людей выходят. Подавляющее большинство старается сохранить связь с Родиной», — подчеркнул Кранс в беседе с агентством.