NYT: США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива

Детали договоренностей еще предстоит проработать, и еще неизвестно, останется ли у Ирана какой-либо контроль над морским коридором, пишет NYT. Также неопределенности добавляет недавнее заявление военного советника верховного лидера Ирана, который, по данным иранских новостных агентств, заявил, что страна имеет «юридическое право» управлять проливом, отмечает газета. Также вчера связанное с КСИР агентство Fars писало, что Иран не соглашался открыть Ормузский пролив для судоходства. Тегеран, по этому сообщению, собирается выдавать разрешения на проход через пролив, определять маршрут, время и порядок движения.