Россия обратится в Международный суд ООН из-за ущемления прав русских в Балтии

Россия неоднократно призывала Латвию, Литву и Эстонию соблюдать международные обязательства. В министерстве уточнили, что эти обращения не привели к результату.
«В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН», — отметили в ведомстве.
В МИД добавили, что ведется работа по привлечению внимания ООН к ситуации с правами русскоязычных граждан и общественных деятелей в Прибалтике.
Ранее KP.RU сообщал, что в Латвии ученикам запретили говорить по-русски в школах, даже на переменах. По словам депутата Рижской думы Алексея Росликова, сегодня даже в детских садах воспитатели запрещают малышам говорить на русском языке.