Больше трети единороссов Заксобрания Приморья не идут на новый срок

Фракция «Единой России» в Законодательном собрании Приморского края (ЗС) может заметно обновиться по итогам выборов 2026 года. Из 23 депутатов от партии власти за переизбрание решили побороться 15, а восемь не заявились на праймериз. Это означает возможную ротацию больше трети единороссов в новом созыве. Как выяснило ИА PrimaMedia, на освобождающиеся округа претендуют представители бизнеса, в основном застройщики, а также участники СВО.
Всего на праймериз «Единой России» заявились 15 действующих депутатов фракции, из них одиннадцать намерены идти по одномандатным округам. Депутаты Оксана Рыбалко и Юлия Пак, в нынешний созыв прошедшие по партийному списку, теперь идут по округам — № 8 (часть Первореченского и Советского районов Владивостока) и № 20 (часть Спасского района, Черниговский и Яковлевский районы), соответственно. Остальные претендуют на выдвижение по своим действующим территориям:
— Константин Сиденко, экс-командующий ТОФ и ВВО, директор филиала «Росатом Логистика» — округ № 10 (Советский район Владивостока и Артём);
— Игорь Шауфлер, гендиректор ОАО «Оптово-производственная торговая база» в Артёме — округ № 11 (Советский район Владивостока и Артём);
— Александр Кирилюк, девелопер, учредитель ряда структур ГК Aura Development и «ИнвестСтрой ДВ» — округ № 15 (часть Уссурийска);
— Джони Авдои, глава комитета по экономической политике — округ № 16 (Анучинский, Михайловский округа и часть Уссурийска);
— Сергей Кузьменко, вице-спикер ЗС — округ № 17 (Октябрьский округ, часть Пограничного округа и часть Уссурийска);
— Эдуард Цой, зампред комитета по продовольственной политике, предприниматель в сфере АПК и переработки — округ № 18 (часть Пограничного округа, Ханкайский и Хорольский округа);
— Антон Волошко, спикер Заксобрания и руководитель фракции — округ № 21 (Кировский и Чугуевский округа, часть Лесозаводска);
— Всеволод Романов, глава комитета по соцполитике — округ № 25 (Кавалеровский, Лазовский, Ольгинский округа, часть Находки и Партизанского округа);
— Николай Алёшин, зампред комитета по соцполитике — округ № 27 (часть Находки).
Ещё четверо действующих парламентариев сделали ставку на партийный список. Так, депутат трёх созывов Игорь Чемерис, лишившийся поста председателя соцкомитета после отъезда в зону СВО, идёт по региональной группе № 4 (в нынешнем созыве он представляет округ № 9, включающий Артём и Советский район Владивостока). Депутат пяти созывов и многолетний вице‑спикер Джамбулат Текиев сменил округ № 13 (Надеждинский район и Уссурийск) на список, заявившись по группе № 6. Бессменный с 2006 года руководитель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян переходит из округа № 26 (часть Находки и Партизанского района) в региональную группу № 7. Худрук Приморского драмтеатра им. М. Горького, народный артист РФ Ефим Звеняцкий баллотируется по группе № 2.
Все четверо хорошо известны в приморской политике, но их возвращение в парламент осложняется нынешней конфигурацией распределения мандатов. После реформы 2021 года число списочных мест сократилось с 20 до 10, а одномандатников, наоборот, выросло с 20 до 30. На тех выборах «Единая Россия» при результате 37,88% получила по списку лишь четыре мандата.
Ставка на список при таких вводных — игра с непредсказуемым исходом, предупреждает политический консультант Вячеслав Беляков.
«При нынешней конфигурации говорить о каких‑то гарантиях для списочников вообще нельзя. Даже победа на праймериз не гарантирует, что партия в итоге выдвинет именно тебя — решение принимают партийные органы», — говорит он.
По оценке эксперта, из 10 списочных мест три-четыре заберут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», возможно «Справедливая Россия». Ещё часть мандатов придётся на общую часть краевого списка, где может появиться «паровоз», который «никуда не пойдёт».
«На региональные группы останется от силы три-четыре места. Проходными можно считать только те группы, которые охватывают территории с более высоким удельным голосованием за “Единую Россию” — условно, Уссурийск и Артём. Если это Владивосток, то шансов мало. Это простая арифметика. Избрание по группе не гарантировано — изберётся тот, у кого больше голосов», — резюмирует Беляков.
Кто не участвует в праймериз.
Среди тех, кто не пошёл на предварительное голосование, — один из тяжеловесов приморского парламента, представитель рыбной отрасли и гендиректор ООО «Акватехнологии» Сергей Слепченко, два созыва руководивший фракцией «Единая Россия». В начале этого года он лишился этого поста после внутрипартийной дискуссии вокруг инициативы группы единороссов об освобождении Игоря Чемериса от должности главы комитета по социальной политике из-за его длительной командировки на СВО. Инициаторы апеллировали к тому, что «комитет должен работать под руководством постоянного председателя». Слепченко по этому вопросу занял принципиальную позицию. В итоге президиум регионального политсовета принял по нему кадровое решение. На голосовании ЗС по Чемерису он также воздержался, а вскоре руководителем фракции был избран спикер парламента Антон Волошко.
Не участвуют в праймериз и старожил Заксобрания, депутат пяти созывов, заслуженный врач РФ Александр Бехтер (округ № 20), а также заслуженный учитель РФ Татьяна Косьяненко (округ № 19), дважды избиравшаяся в краевой парламент.
В этой же группе — экономист, один из основателей «Ратимира» и президент ассоциации пищевой промышленности «Никольск» Сергей Ищенко (округ № 14, часть Уссурийска и Надеждинского района); депутат от Дальнереченска и Пожарского района Сергей Лабунец (округ № 23); депутат по округу № 28 (часть Находки, Партизанского района и Фокино), сын экс-депутата ЗС Руслана Маноконова — Павел Маноконов; дважды избиравшийся от Лесозаводска Евгений Ткаченко (сначала от ЛДПР, затем от ЕР), а также самый молодой депутат ЗС, чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров, прошедший в нынешний созыв по партийному списку.
В сумме это восемь человек — почти 35% состава фракции. Формально отсутствие депутата на праймериз не означает окончательный отказ от участия в кампании. Однако для «Единой России» предварительное голосование остаётся главным публичным фильтром отбора, и уже нынешний расклад показывает, какие округа партия готовит к обновлению.
Новые игроки на освобождающихся округах.
На освобождающихся округах просматриваются две основные группы новых претендентов. Первая — представители бизнеса. Обращает на себя внимание массовый интерес к депутатским мандатам со стороны застройщиков. Вторая — участники СВО. Есть случаи, когда эти роли совмещены.
По округу № 14 в праймериз участвует Роман Санклер, представитель СЗ «СТОУНЛЭНД», возводящей ЖК «ЛисаПарк» на границе парка Минного городка во Владивостоке. Он уже работает на территории Уссурийска в публичном партийном контуре — как координатор программы «Большое благоустройство», недавно проверял ход строительства детсада в микрорайоне Междуречье.
На округе № 13 одним из наиболее заметных претендентов стал депутат Думы Уссурийска Дмитрий Ким — участник СВО и юрист застройщика СЗ «Флагман» (построившего многоквартирный дом в Междуречье). В видеорезюме он рассказал, что ранее пять лет служил по контракту, затем стал юристом в строительной компании, в 2025 году избрался депутатом гордумы, после чего заключил новый контракт и ушёл на СВО. Собеседники PrimaMedia в местных органах власти называют его «согласованным» кандидатом.
На округ № 26 претендует приморский бизнесмен, владелец радиохолдинга «Медиавиль» Виль Гладунов. На округе № 28 среди участников праймериз — девелопер Константин Овчаренко, связанный с рядом проектов жилищного строительства в Находке (СЗ «Римэко», «Восход», «Сити парк», «Меридиан ВК»), и депутат Думы Находкинского городского округа Евгений Губаль, учредитель транспортно‑логистической компании «Дальневосточная транспортная группа».
Фаворит праймериз по округу № 22 — бывший вице-губернатор Приморья, президент ГК «Славда» Павел Серебряков. В кампании он также заявлен как куратор «Большого благоустройства», одного из заметных элементов избирательной концепции «Единой России» в крае.
По округу № 24 среди заметных участников праймериз — руководитель рыболовецкой артели СХПК «Лидовский» Максим Мельников. В официальных публикациях властей Дальнегорска он фигурирует как представитель губернатора Приморья в штабе общественной поддержки.
Линия СВО наиболее отчётливо проявляется на округе № 9. Там в праймериз участвует член Избирательной комиссии Приморского края, Герой России, четырежды кавалер ордена Мужества и участник президентской программы «Время героев» Артур Потапов.
На округе № 19 состав участников более разнородный. Здесь заявились председатель совета директоров хабаровского производителя электронной техники АО «Дальэлектрон» Павел Мальцев, спикер Думы Спасска-Дальнего Татьяна Труднева, заместитель главы города Светлана Черевикова, а также директор местной управляющей компании «Эталон», депутат Думы муниципального округа Михаил Костыря.
По округу № 23 среди заметных претендентов — 34‑летний спикер Думы Дальнереченска Илья Ткачев, учредитель компании по оптовой торговле лесоматериалами «Эксприм».
Перемены в Совете Федерации.
Кампания может затронуть не только состав Заксобрания, но и представительство края в Совете Федерации. Действующий сенатор от регпарламента Людмила Талабаева не участвует в предварительном голосовании «Единой России».
Голосование на праймериз ЕР пройдет с 25 по 31 мая, оно впервые в крае будет идти только в онлайн-формате. Регистрация избирателей продлится до 29 мая. По данным приморского отделения «Единой России», по состоянию на 21 мая уже около 70 тысяч избирателей изъявили о желании принять участие в голосовании. В телеграм-каналах появляются сообщения об административном принуждении к регистрации. Представители «Единой России» данную информацию не комментировали.