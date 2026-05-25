Больше трети единороссов Заксобрания Приморья не идут на новый срок

Среди тех, кто не пошёл на предварительное голосование, — один из тяжеловесов приморского парламента, представитель рыбной отрасли и гендиректор ООО «Акватехнологии» Сергей Слепченко, два созыва руководивший фракцией «Единая Россия». В начале этого года он лишился этого поста после внутрипартийной дискуссии вокруг инициативы группы единороссов об освобождении Игоря Чемериса от должности главы комитета по социальной политике из-за его длительной командировки на СВО. Инициаторы апеллировали к тому, что «комитет должен работать под руководством постоянного председателя». Слепченко по этому вопросу занял принципиальную позицию. В итоге президиум регионального политсовета принял по нему кадровое решение. На голосовании ЗС по Чемерису он также воздержался, а вскоре руководителем фракции был избран спикер парламента Антон Волошко.