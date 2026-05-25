Партия посещавшего Россию евродепутата вошла в кипрский парламент

Кроме Direct Democracy в парламент Кипра войдут еще пять партий. Первое место заняла партия «Демократическое объединение» (ДИСИ), набрав 27,1% голосов и получив 17 мест. На втором месте левая «Прогрессивная партия трудового народа Кипра» (АКЕЛ) с 23,9% голосов и 15 местами. Крайне правый «Национальный народный фронт» (ЭЛАМ) занял третье место с 10,9% и восемью местами. Столько же мест получила центристская «Демократическая партия “(ДИКО), набрав 10%. Новая партия “Альма” получила 5,8% голосов и четыре места в парламенте.