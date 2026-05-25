МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Партия Direct Democracy, которую основал евродепутат от Кипра Фидиас Панайоту, посещавший в 2025 году Москву на День Победы, впервые вошла в кипрский парламент, следует из данных министерства внутренних дел Кипра.
Евродепутат от Кипра и видеоблогер Панайоту в 2025 году посетил празднование Дня Победы в Москве. Он не раз выступал с критикой Евросоюза за разрыв отношений с Россией. Панайоту является основателем партии Direct Democracy, целью которой является внедрение элементов прямой демократии путем голосования гражданами в мобильном приложении.
Как следует из результатов, опубликованных министерством внутренних дел Кипра, партия Direct Democracy получила на выборах 5,4% и займет четыре места в парламенте.
Кроме Direct Democracy в парламент Кипра войдут еще пять партий. Первое место заняла партия «Демократическое объединение» (ДИСИ), набрав 27,1% голосов и получив 17 мест. На втором месте левая «Прогрессивная партия трудового народа Кипра» (АКЕЛ) с 23,9% голосов и 15 местами. Крайне правый «Национальный народный фронт» (ЭЛАМ) занял третье место с 10,9% и восемью местами. Столько же мест получила центристская «Демократическая партия “(ДИКО), набрав 10%. Новая партия “Альма” получила 5,8% голосов и четыре места в парламенте.