Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: самолет с главой МО Британии потерял спутниковый сигнал у границы с РФ

Издание отметило, что приборная доска самолета частично перестала работать, а компьютеры у пассажиров не подключались к интернету.

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Правительственный самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили на борту потерял сигнал системы глобального позиционирования GPS во время пролета вблизи российской границы. С таким утверждением выступила газета The Times.

Журналист издания сопровождал чиновника, который вместе с военными советниками, неназванным трехзвездным генералом и двумя фотографами посетил расположение британских войск на юго-востоке Эстонии.

По данным газеты, 21 мая во время возвращения в Великобританию у самолета Dassault Falcon 900LX пропал спутниковый сигнал. Как говорится в статье, его было возможно восстановить лишь при перезагрузке системы, но учитывая то, что самолет находился в воздухе, этого не было сделано. В итоге, как пишет The Times, пилот в течение всех трех часов рейса пользовался инерциальной навигационной системой, которая не требует внешних сигналов.

При этом, замечает издание, приборная доска самолета частично перестала работать, а компьютеры у пассажиров не подключались к интернету. Газета не делает вывода, были ли помехи результатом целенаправленных действий именно против этого борта. Официального заявления на этот счет издание не приводит.

В марте 2024 года самолет Гранта Шэппса, предшественника Хили на посту министра обороны, также потерял сигнал GPS во время пролета рядом с Калининградом. Речь, судя по всему, шла о том же бизнес-джете Dassault Falcon 900LX Королевских ВВС Великобритании. Как позже сообщила газета The Daily Telegraph, самолет не был защищен от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ради экономии средств.

Как указывало тогда издание, два борта Dassault 900LX, приобретенные в 2021 году для нужд британского правительства, военного командования и королевской семьи, было решено не оснащать многочисленными защитными системами, чтобы сэкономить до ?200 млн ($270 млн). Год спустя это решение было пересмотрено. Ожидалось, что уже в 2024 году самолеты получат собственные средства РЭБ для защиты от ракет и будут оборудованы устойчивой к помехам авионикой военного образца. Необходимые работы не удалось провести в срок. Тогда издание писало, что переоборудование обоих бортов завершится в 2026 году, однако неясно, было ли это в итоге сделано.

Узнать больше по теме
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше