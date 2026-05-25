Times: самолет с главой МО Британии потерял спутниковый сигнал у границы с РФ

Как указывало тогда издание, два борта Dassault 900LX, приобретенные в 2021 году для нужд британского правительства, военного командования и королевской семьи, было решено не оснащать многочисленными защитными системами, чтобы сэкономить до ?200 млн ($270 млн). Год спустя это решение было пересмотрено. Ожидалось, что уже в 2024 году самолеты получат собственные средства РЭБ для защиты от ракет и будут оборудованы устойчивой к помехам авионикой военного образца. Необходимые работы не удалось провести в срок. Тогда издание писало, что переоборудование обоих бортов завершится в 2026 году, однако неясно, было ли это в итоге сделано.