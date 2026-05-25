Times: самолет с главой МО Британии потерял спутниковый сигнал у границы с РФ

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Правительственный самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили на борту потерял сигнал системы глобального позиционирования GPS во время пролета вблизи российской границы. С таким утверждением выступила газета The Times.
Журналист издания сопровождал чиновника, который вместе с военными советниками, неназванным трехзвездным генералом и двумя фотографами посетил расположение британских войск на юго-востоке Эстонии.
По данным газеты, 21 мая во время возвращения в Великобританию у самолета Dassault Falcon 900LX пропал спутниковый сигнал. Как говорится в статье, его было возможно восстановить лишь при перезагрузке системы, но учитывая то, что самолет находился в воздухе, этого не было сделано. В итоге, как пишет The Times, пилот в течение всех трех часов рейса пользовался инерциальной навигационной системой, которая не требует внешних сигналов.
При этом, замечает издание, приборная доска самолета частично перестала работать, а компьютеры у пассажиров не подключались к интернету. Газета не делает вывода, были ли помехи результатом целенаправленных действий именно против этого борта. Официального заявления на этот счет издание не приводит.
В марте 2024 года самолет Гранта Шэппса, предшественника Хили на посту министра обороны, также потерял сигнал GPS во время пролета рядом с Калининградом. Речь, судя по всему, шла о том же бизнес-джете Dassault Falcon 900LX Королевских ВВС Великобритании. Как позже сообщила газета The Daily Telegraph, самолет не был защищен от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ради экономии средств.
Как указывало тогда издание, два борта Dassault 900LX, приобретенные в 2021 году для нужд британского правительства, военного командования и королевской семьи, было решено не оснащать многочисленными защитными системами, чтобы сэкономить до ?200 млн ($270 млн). Год спустя это решение было пересмотрено. Ожидалось, что уже в 2024 году самолеты получат собственные средства РЭБ для защиты от ракет и будут оборудованы устойчивой к помехам авионикой военного образца. Необходимые работы не удалось провести в срок. Тогда издание писало, что переоборудование обоих бортов завершится в 2026 году, однако неясно, было ли это в итоге сделано.