МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал главу Финляндии Александра Стубба оторванным от реальности президентом.
Газета Politico ранее назвала возможных кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги и Стубб.
«Он оторванный от реальности президент», — сказал собеседник агентства, комментируя возможный выбор Стубба на роль переговорщика от ЕС с РФ.
Финский политик также напомнил, как Стубб радовался вступлению Финляндии в НАТО и говорил, что «его мечта сбылась».
Стубба выбрали президентом Финляндии в 2024 году. Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.