Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива

США и Иран, как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, пришли к принципиальному соглашению об открытии Ормузского пролива. Как уточняет издание, детали договоренностей еще предстоит проработать, и на данный момент неизвестно, сохранится ли за Ираном какой-либо контроль над данным морским коридором.

Источник: Reuters

Газета отмечает, что неопределенности добавляет недавнее заявление военного советника верховного лидера Ирана. По данным иранских новостных агентств, он заявил, что страна обладает «юридическим правом» управлять проливом. Кроме того, накануне связанное с КСИР агентство Fars сообщило, что Иран не давал согласия на открытие Ормузского пролива для судоходства. Согласно этой информации, Тегеран намерен выдавать разрешения на проход через пролив, а также определять маршрут, время и порядок движения судов.

Сроки возобновления судоходства и снижения цен на энергоносители остаются неизвестными. По прогнозам экспертов, которые приводит NYT, быстрого падения стоимости нефти не произойдет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше