NYT: США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива

Газета отмечает, что неопределенности добавляет недавнее заявление военного советника верховного лидера Ирана. По данным иранских новостных агентств, он заявил, что страна обладает «юридическим правом» управлять проливом. Кроме того, накануне связанное с КСИР агентство Fars сообщило, что Иран не давал согласия на открытие Ормузского пролива для судоходства. Согласно этой информации, Тегеран намерен выдавать разрешения на проход через пролив, а также определять маршрут, время и порядок движения судов.