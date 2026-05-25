Дрон ВСУ атаковал в Белгородской области женщину, сажавшую картошку

«Сажали картошку. По рации услышали, что летит дрон. Рядом сад, мы в сад убегать. Мы уже почти забежали в сад и видим, что из-за посадки он (дрон ВСУ — ред.) летит. Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — рассказала пострадавшая.