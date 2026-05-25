США и Иран достигли принципиального согласия по Ормузу, пишут СМИ

«США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива», — пишет издание.
Издание подчеркивает, что детали этой договоренности неясны, поскольку пока неизвестно, как скоро будет нормализовано движение судов через пролив.
Также непонятно, предполагает ли это соглашение сохранение за Ираном контроля над проливом.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона.