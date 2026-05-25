Госдеп заявил о поддержке договора о нераспространении ядерного оружия

Государственный департамент США заявил о продолжении поддержки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Вашингтон подтверждает свою приверженность основным принципам договора: разоружению, нераспространению и мирному использованию ядерной энергетики.
«Соединенные Штаты сохраняют твердую приверженность ДНЯО и его трем столпам: ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию ядерной энергии», — заявил представитель Госдепа Томми Пиготт.
Подобные заявления подчеркивают сохраняющуюся роль ДНЯО как одного из ключевых международных механизмов в сфере глобальной безопасности, определяющего общие рамки сотрудничества государств в вопросах контроля над ядерными технологиями и снижения рисков распространения ядерного оружия.
