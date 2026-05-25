Россия обратится в Международный суд ООН из-за ущемления русских в Прибалтике

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал обращение политическим шагом. Он сообщил, суд примет жалобу, но на ее рассмотрение могут уйти годы. «Сложно предсказать, когда дело дойдет до рассмотрения и как оно будет рассматриваться. Впервые в истории Международного суда там нет нашего судьи», — отметил господин Орджоникидзе.