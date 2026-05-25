Россия обратится в Международный суд ООН из-за ущемления русских в Прибалтике

Россия будет обращаться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русских в прибалтийских странах, заявили в МИД «Известиям». Там утверждают, что власти Латвии, Литвы и Эстонии занимаются «карательной политикой репрессий и запугиваний», и дипломатические попытки исправить ситуацию результатов не дают.

«Все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными. В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН — Международный суд», — заявили в МИД.

Россия уже обращалась в международные ситуации из-за этой проблемы. Жалобы из Москвы получали, в частности, Верховный комиссар ООН по правам человека, а также Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств. «Министерство ведет системную работу на всех возможных правозащитных площадках ООН», — сообщили в МИД.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал обращение политическим шагом. Он сообщил, суд примет жалобу, но на ее рассмотрение могут уйти годы. «Сложно предсказать, когда дело дойдет до рассмотрения и как оно будет рассматриваться. Впервые в истории Международного суда там нет нашего судьи», — отметил господин Орджоникидзе.

Российские власти утверждают, что в республиках запрещают использование русского языка, а также борются с общественными деятелями и правозащитниками, которые занимаются защитой русскоязычного населения этих стран.

Международный суд ООН рассматривает споры между государствами в соответствии с нормами международного права и выносит консультативные заключения. Его юрисдикция является факультативной, к тому же у суда нет средств для прямого исполнения своих постановлений.

