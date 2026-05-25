Мирная жительница села Зиборовка Шебекинского округа получила тяжёлое ранение руки в результате целенаправленной атаки украинского дрона.
Видео с рассказом женщины предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам пострадавшей, она вместе с мужем сажала картошку в огороде после рабочего дня. Услышав по рации предупреждение о приближении беспилотника, супруги попытались укрыться в зарослях сада.
Дрон заметил людей и, несмотря на их попытку скрыться, начал преследование.
«Он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — рассказала женщина.
Осколками ей сильно повредило руку. Муж, работавший рядом, не пострадал. Она убеждена, что оператор дрона намеренно атаковал гражданских. С её слов, сверху было хорошо видно, что это обычные пожилые люди с лопатой, а не военные.
«Видно, что я женщина, что я в обычном халате была», — подчеркнула пострадавшая.
Она считает, что такими атаками украинские националисты намеренно пытаются запугать и выдавить мирных жителей из приграничья.
Ранее Мирошник заявил, что Европе в ходе переговоров с Россией неизбежно придётся признать военные преступления киевского режима.