Дрон ВСУ атаковал сажавшую картошку женщину в Белгородской области

Мирная жительница села Зиборовка Шебекинского округа получила тяжёлое ранение руки в результате целенаправленной атаки украинского дрона.

Видео с рассказом женщины предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам пострадавшей, она вместе с мужем сажала картошку в огороде после рабочего дня. Услышав по рации предупреждение о приближении беспилотника, супруги попытались укрыться в зарослях сада.

Дрон заметил людей и, несмотря на их попытку скрыться, начал преследование.

«Он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — рассказала женщина.

Осколками ей сильно повредило руку. Муж, работавший рядом, не пострадал. Она убеждена, что оператор дрона намеренно атаковал гражданских. С её слов, сверху было хорошо видно, что это обычные пожилые люди с лопатой, а не военные.

«Видно, что я женщина, что я в обычном халате была», — подчеркнула пострадавшая.

Она считает, что такими атаками украинские националисты намеренно пытаются запугать и выдавить мирных жителей из приграничья.

Ранее Мирошник заявил, что Европе в ходе переговоров с Россией неизбежно придётся признать военные преступления киевского режима.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше