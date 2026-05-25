«Хезболлах» заявила о проведении за сутки 28 операций против Израиля

Как отметила шиитская милиция, атаки стали ответом на нарушение противником режима прекращения огня.

БЕЙРУТ, 25 мая. /ТАСС/. Шиитская милиция «Хезболлах» сообщила, что ее бойцы совершили за сутки 28 вооруженных вылазок против израильских войск в ответ на нарушение противником режима прекращения огня.

«Отряды исламского сопротивления провели 28 операций против оккупационных сил, действующих на ливанской территории, — указывается в коммюнике, опубликованном в Telegram-канале формирования. — В ходе них они дважды подвергли обстрелу штаб 401-й бронетанковой бригады в поселке Дибль (округ Бинт-Джбейль), командные пункты и скопления неприятельских солдат в Дейр-Сирьяне, Эль-Байяде и Эль-Коузахе».

Как сообщается в заявлении, шиитские бойцы выпустили зенитную ракету по израильскому беспилотнику Hermes 450, который совершал разведывательные полеты между Сайдой и Набатией, заставив его повернуть назад к границе.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше