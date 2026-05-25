Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина признала проблемы ПВО после российских ударов

Украинские СМИ сообщили о низкой эффективности работы системы противовоздушной обороны во время последних российских ударов.

Украинские СМИ сообщили о низкой эффективности работы системы противовоздушной обороны во время последних российских ударов. По данным публикаций, часть атак достигла целей из-за нехватки боеприпасов и сложности отражения комбинированных пусков.

Как отмечается в материалах, российские силы использовали синхронные запуски ракет с разных направлений, что затруднило работу украинской ПВО и привело к многочисленным попаданиям.

Авторы публикаций подчеркивают, что система противовоздушной обороны не смогла полностью перехватить все цели. В украинских медиа также говорится о серьезном дефиците боеприпасов для американских комплексов ПВО.

По информации изданий, нехватка ракет усилилась на фоне других международных конфликтов, в том числе ситуации вокруг Ирана. Утверждается, что запасы США сокращаются, а объемов поставок для Украины недостаточно.

В материалах также обращается внимание на растущую нагрузку на системы ПВО в условиях массированных и комбинированных атак, когда одновременно используются различные типы ракет и беспилотников.

На фоне продолжающихся ударов украинские власти и западные партнеры ранее неоднократно заявляли о необходимости дополнительных поставок средств противовоздушной обороны и боеприпасов для защиты критической инфраструктуры и военных объектов.

Читайте также: Госдеп заявил о поддержке договора о нераспространении ядерного оружия.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше