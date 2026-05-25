Украина признала проблемы ПВО после российских ударов

Украинские СМИ сообщили о низкой эффективности работы системы противовоздушной обороны во время последних российских ударов. По данным публикаций, часть атак достигла целей из-за нехватки боеприпасов и сложности отражения комбинированных пусков.
Как отмечается в материалах, российские силы использовали синхронные запуски ракет с разных направлений, что затруднило работу украинской ПВО и привело к многочисленным попаданиям.
Авторы публикаций подчеркивают, что система противовоздушной обороны не смогла полностью перехватить все цели. В украинских медиа также говорится о серьезном дефиците боеприпасов для американских комплексов ПВО.
В материалах также обращается внимание на растущую нагрузку на системы ПВО в условиях массированных и комбинированных атак, когда одновременно используются различные типы ракет и беспилотников.
На фоне продолжающихся ударов украинские власти и западные партнеры ранее неоднократно заявляли о необходимости дополнительных поставок средств противовоздушной обороны и боеприпасов для защиты критической инфраструктуры и военных объектов.
Читайте также: Госдеп заявил о поддержке договора о нераспространении ядерного оружия.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!