Тела 99% пропавших на Украине наемников из Колумбии не нашли, заявили в НКО

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине. Он подчеркнул, что его страна не хочет быть «экспортером смерти». В марте Колумбия присоединилась к международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.