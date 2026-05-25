Россия идет в суд ООН из-за ситуации с русскими в Прибалтике

Россия намерена обратиться в Международный суд ООН в связи с ситуацией вокруг прав русскоязычного населения в странах Прибалтики.

Россия намерена обратиться в Международный суд ООН в связи с ситуацией вокруг прав русскоязычного населения в странах Прибалтики. Об этом «Известиям» сообщили в Министерство иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что попытки урегулировать разногласия с Латвией, Литвой и Эстонией путем переговоров не дали результата.

В МИД подчеркнули, что Москва ведет работу по привлечению внимания международного сообщества к действиям властей прибалтийских стран в отношении русскоязычных активистов, правозащитников и общественных деятелей.

Также в ведомстве заявили, что под предлогом борьбы с «российской пропагандой» власти стран Балтии нарушают положения международных соглашений, включая Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал инициативу Москвы политическим шагом. По его мнению, суд примет иск к рассмотрению, однако процесс может занять продолжительное время.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия направила Латвии, Литве и Эстонии досудебные претензии по вопросу дискриминации русскоязычного населения.

В МИД ранее заявляли, что Москва намерена использовать международные правовые механизмы для защиты интересов российских соотечественников за рубежом и намерена добиваться рассмотрения подобных вопросов на международных площадках.

