Три саудовских министра станут гостями ПМЭФ

Три министра Саудовской Аравии примут участие в ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 25 мая — РИА Новости. Три министра правительства Саудовской Аравии примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 3−6 июня, сообщается в полученном РИА Новости документе к форуму Союза торговых палат королевства.

«Среди высокопоставленных участников саудовской делегации министр энергетики — принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, министр промышленности Бандар аль-Хурейф и министр инвестиций Фахд ас-Сейф», — отмечается в документе.

Кроме того, с саудовской стороны в форуме примут участие глава российско-саудовского делового совета Тарек аль-Кахтани и генеральный секретарь Союза торговых палат Саудовской Аравии Султан аль-Мусаллем.

Согласно программе саудовского участия, в день открытия ПМЭФ запланировано заседание российско-саудовского делового совета, а на следующий день ожидается встреча между главой минэнерго королевства и вице-премьером Александром Новаком.

Саудовская Аравия станет страной — почетным гостем форума в этом году.

В 2025 году товарооборот между Россией и Саудовской Аравией достиг 3,3 миллиарда долларов, при этом 98% составил экспорт товаров из России в королевство. Инвестиции РФ в королевство с 2020 по 2024 годы выросли больше чем в три раза — до 332 миллионов риалов в год (свыше 92 миллионов долларов).

