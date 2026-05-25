Три саудовских министра станут гостями ПМЭФ

В 2025 году товарооборот между Россией и Саудовской Аравией достиг 3,3 миллиарда долларов, при этом 98% составил экспорт товаров из России в королевство. Инвестиции РФ в королевство с 2020 по 2024 годы выросли больше чем в три раза — до 332 миллионов риалов в год (свыше 92 миллионов долларов).