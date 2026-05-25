Археолог Бутягин: документы Украины по его делу полны нестыковок

Освобождённый из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин заявил, что предоставленные Украиной для его экстрадиции документы содержали множество нестыковок и были плохо подготовлены.
Об этом Бутягин рассказал РИА Новости.
Он отметил, что украинская сторона, по оценке его адвокатов, «не особо старалась» при подготовке материалов.
Учёный предположил, что Киев мог рассчитывать на его скорую выдачу и последующее признание обвинений. По его мнению, некачественная подготовка документов также объясняется тем, что задержание произошло именно в Польше, которую Бутягин назвал «очень большим другом Украины».
«Возможно, был расчёт на то, что никто не будет особо вникать в документы о моей выдаче», — сказал он.
По словам археолога, опровергнуть многие из предъявленных обвинений было бы легко, несмотря на их серьёзность.
Бутягин заявил, что реакция европейских учёных на его задержание была глубоко недостаточной. При этом несколько коллег, в том числе один поляк, писали обращения с просьбой освободить его. В интервью корреспонденту RT Георгию Бабаяну учёный также рассказал о том, когда началось давление из-за его археологических работ, как к нему относились в польской тюрьме и чем он планирует заняться в ближайшее время.