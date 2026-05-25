Politico: глава ЕК посетит Литву для обсуждения реагирования на дроны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник совершит визит в Литву, где обсудит с руководством прибалтийских стран меры реагирования на инциденты, связанные с беспилотниками. По данным Politico, встреча будет посвящена координации действий государств региона на фоне участившихся подобных случаев.
Ожидается, что в переговорах примут участие лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, а также представители европейских институтов. В частности, к обсуждению должен присоединиться еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Помимо выражения политической поддержки, стороны намерены рассмотреть варианты усиления совместной обороны и расширения механизмов финансирования в рамках программ Евросоюза.
Поводом для консультаций называют рост числа инцидентов с беспилотными аппаратами, включая случаи их появления на территории стран Балтии. В Брюсселе считают необходимым выработать более скоординированный подход к подобным ситуациям и укрепить систему коллективной безопасности региона.
