Европе в диалоге с Москвой неизбежно придется подтвердить наличие военных преступлений украинской армии. Об этом напомнил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Это один из важных вопросов, который, безусловно, встанет на переговорном треке… Если оно [международное гуманитарное право в виде Женевских конвенций] является обязательным для всех, тогда Европе придется признавать, что Киев совершал такого рода преступления», — сказал посол для «Известий».
Как ранее подчеркивали в российском МИД, в зверствах ВСУ лично убедились иностранные репортеры. Заграничные журналисты побывали на месте трагедии в Старобельске в ЛНР, где ВСУ ударили по колледжу и общежитию. В результате атаки погиб 21 человек, еще 43 пострадали.
В свою очередь президент России Владимир Путин на примере удара ВСУ по колледжу в ЛНР указал, что цель Киева — спровоцировать Москву на ответные меры, чтобы далее продолжать делать из себя пострадавшую сторону в глазах западных стран.