Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что европейским странам в ходе переговоров с Москвой придется признать факты военных преступлений со стороны вооруженных сил Украины. Об этом дипломат сообщил в интервью «Известиям».
По словам Мирошника, тема предполагаемых нарушений международного гуманитарного права со стороны ВСУ станет одной из центральных в обсуждении украинского конфликта.
Он отметил, что, по мнению российской стороны, европейские государства в настоящее время игнорируют подобные обвинения в адрес Киева.
Дипломат подчеркнул, что нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции и дополнительные протоколы, должны применяться ко всем сторонам конфликта без исключений.
Мирошник заявил, что в противном случае, по его оценке, международные правовые механизмы теряют обязательный характер.
Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли о необходимости международного расследования действий украинских военных и подчеркивали, что вопрос соблюдения гуманитарного права должен обсуждаться в рамках любых переговорных форматов по урегулированию конфликта.
