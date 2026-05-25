Евраев: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области введён режим беспилотной опасности, жителей призвали покинуть открытые участки и укрыться в зданиях.
Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, а находящихся на улице попросил немедленно покинуть открытые участки и постараться укрыться в ближайших зданиях.
«В Ярославской области объявлена беспилотная опасность», — написал губернатор.
Ранее мирная жительница села Зиборовка Шебекинского округа получила тяжёлое ранение руки в результате целенаправленной атаки украинского дрона.