Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто в связи с атакой украинских беспилотников.
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА.
В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", — написал он в Max.
Евраев отметил, что идёт работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.
Ранее в Ярославской области был введён режим беспилотной опасности, жителей призвали покинуть открытые участки и укрыться в зданиях.