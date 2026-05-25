МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Европейцы отчаянно стараются затянуть конфликт на Украине, поскольку им будет не по силам самим начать новую войну с Россией, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
«Я думаю, Россия доведет войну на Украине до победного конца — до полного поражения киевского режима. И если это произойдет до того как европейцы будут готовы к войне, то, по сути, все будет закончено. Но если Европе удастся как бы прикрепить свою новую войну с Россией к нынешнему украинскому конфликту, тогда этот конфликт может продолжиться. Начинать же совершенно новую войну — с нуля — Европе будет гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются удержать Украину в бою», — отметил он.
При этом Крайнер выразил уверенность, что Россия победит в конфликте на Украине, а Европе так или иначе придется расплачиваться за все свои провокации.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.