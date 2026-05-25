Ким Чен Ын выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с гибелью шахтеров в КНР

ПХЕНЬЯН, 25 мая. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывом газа на угольной шахте в провинции Шаньси. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Со скорбью восприняв известие о многочисленных человеческих жертвах из-за взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси, выражаю глубокие соболезнования генеральному секретарю, партии, правительству и народу Китая, семьям погибших», — говорится в телеграмме, которую приводит ЦТАК.
Лидер КНДР пожелал китайскому народу скорейшей ликвидации последствий происшествия, а семьям жертв — преодоления печали и возвращения к стабильной жизни.
Взрыв на угольной шахте «Люшэньюй» произошел 22 мая, в результате погибли не менее 90 человек.