США и Иран почти согласовали ядерную сделку

По данным собеседников канала, Тегеран в принципе согласился с параметрами будущего документа. При этом стороны продолжают обсуждать отдельные формулировки соглашения.
Источник Fox News заявил, что договоренности касаются вопросов ядерной программы Ирана и ситуации вокруг Ормузского пролива. Однако окончательное подписание документа пока не ожидается в ближайшие дни.
По информации телеканала, президент США Дональд Трамп может предоставить переговорщикам еще пять-семь дней для завершения работы над соглашением.
В то же время источник допустил, что при отсутствии выгодных для Вашингтона условий американские военные могут возобновить удары по территории Ирана.
Ранее Трамп заявлял, что окончательные договоренности с Тегераном пока не достигнуты. По его словам, американской стороне не следует спешить с подписанием сделки.
Переговоры между США и Ираном по ядерной тематике остаются одним из ключевых международных вопросов на фоне напряженности на Ближнем Востоке и дискуссий вокруг безопасности судоходства в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
