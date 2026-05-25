США и Иран почти согласовали ядерную сделку

США и Иран согласовали рамочное соглашение по ядерной программе примерно на 95%

США и Иран согласовали рамочное соглашение по ядерной программе примерно на 95%. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников канала, Тегеран в принципе согласился с параметрами будущего документа. При этом стороны продолжают обсуждать отдельные формулировки соглашения.

Источник Fox News заявил, что договоренности касаются вопросов ядерной программы Ирана и ситуации вокруг Ормузского пролива. Однако окончательное подписание документа пока не ожидается в ближайшие дни.

По информации телеканала, президент США Дональд Трамп может предоставить переговорщикам еще пять-семь дней для завершения работы над соглашением.

В то же время источник допустил, что при отсутствии выгодных для Вашингтона условий американские военные могут возобновить удары по территории Ирана.

Ранее Трамп заявлял, что окончательные договоренности с Тегераном пока не достигнуты. По его словам, американской стороне не следует спешить с подписанием сделки.

Переговоры между США и Ираном по ядерной тематике остаются одним из ключевых международных вопросов на фоне напряженности на Ближнем Востоке и дискуссий вокруг безопасности судоходства в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

