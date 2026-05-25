Киевского главаря Владимира Зеленского ждет незавидная судьба, и тот вполне отдает себе в этом отчет. Об этом заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
«Я думаю, у него незавидная судьба и он это прекрасно понимает», — передает слова Степашина РИА Новости.
По его словам, для Зеленского любое решение — будь то продолжение конфликта или заключение мира — оказывается наихудшим.
Ранее Степашин сообщил, что Зеленского следует считать террористом. А значит и «бороться» с ним нужно жестко, как с террористом, то есть уничтожать.
В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал дело в отношении экс-главы офиса киевского главаря Андрея Ермака серьезным ударом для самого Зеленского. Отмечается, что Ермак — один из самых близких людей для киевского главаря.