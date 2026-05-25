«Русским удалось прорваться»: на Западе оценили последствия от «Орешника»

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вчерашним ударом возмездия российским военным удалось полностью прорвать ПВО Киева, а масштабы нового прилета «Орешника» затмили все прежние атаки и повергли в панику Владимира Зеленского, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«Кадры из Киева выглядят поистине разрушительно. Урон очевидно огромен и превосходит все, что мы видели во время предыдущих российских ударов. Говоря прямо и без прикрас, это полностью затмевает любые украинские атаки, когда-либо совершенные ранее. Русским удалось прорваться. Фактически ПВО Киева оказалась полностью бессильна, и городу нанесен колоссальный ущерб», — признал эксперт.
По его словам, масштаб разрушений вызвал острую панику у главы киевского режима, чьи опасения насчет дальнейших шагов России теперь будут только расти.
«Эта атака с применением ракет “Орешник” лишь усилит нарастающую панику Зеленского. Его страх перед тем, что в какой-то момент русские снова придут, только на этот раз с гораздо большей силой и гораздо большей решимостью повлиять на исход событий, будет преследовать его. Подозреваю, этот страх останется с ним до самого конца конфликта и будет все сильнее влиять на принимаемые им решения», — подытожил Меркурис.
Вчера ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 подросток, еще 42 получили ранения.