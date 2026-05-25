FT: Си Цзиньпин на повышенных тонах обсуждал Японию на переговорах с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин повысил голос во время недавних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом во время обсуждения Японии.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
«Си Цзиньпин раскритиковал японского премьер-министра Санаэ Такаити за “ремилитаризацию” её страны», — пишет издание.
По информации газеты, Си Цзиньпин осудил планы правительства Японии увеличить военные расходы.
Ранее в Кремле сообщили, что Си Цзиньпин в ходе неформального чаепития с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине поделился итогами визита Трампа в Китай.