Россия и Украина ведут диппереписку через Минск, заявили в МИД

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва и Киев ведут диппереписку по правовым и консульским вопросам через Минск, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины», — сказал Полищук.
«Мы признательны белорусским союзникам и коллегам из других стран за предоставляемые добрые услуги», — добавил он.
